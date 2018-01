Jardel titular e Podence de fora

JN Ontem às 20:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica recebe, esta quarta-feira, o Sporting em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga. Jardel foi o escolhido para render Luisão. Podence, que tem sido titular nos último jogos dos leões, ficou de fora.

No histórico de confrontos no campeonato, no Estádio da Luz, entre as duas equipas de Lisboa, é o Benfica que leva vantagem: 46 vitórias contra 15 dos leões, registando-se ainda 22 empates. Na última temporada, os encarnados receberam e venceram o Sporting por 2-1, com Golos de Salvio e Jiménez. Bas Dost foi o autor do tento dos leões.

O Sporting ocupa o segundo lugar da tabela, em igualdade pontual com o F. C. Porto e com três pontos de vantagem sobre o Benfica. Para o jogo desta quarta-feira, Rui Vitória não poderá contar com o capitão Luisão, devido a lesão. Do lado do Sporting, Jonathan Silva é a única baixa.

Onze do Benfica: Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Krovinovic, Salvio, Jonas e Cervi.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, Battaglia, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Acuña e Bas Dost.

O dérbi tem pontapé de saída às 21.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa).