Os onzes do Lusitano - F. C. Porto

O Lusitano de Évora e o F. C. Porto defrontam-se, esta sexta-feira no Estádio do Restelo, para a terceira eliminatória da taça de Portugal. Sérgio Conceição fez algumas mexidas no onze. Diogo Dalot estreia-se pela equipa principal.

Onze do Lusitano: Nuno Laurentino, José Quito, William Barbosa, Kiko, João Nobre, Ricardo Ferro, Francisco Carrega, Miguel Serrano, Jair Nunes, Bruno Machado e Miguel Rosado.

Onze do F. C. Porto: José Sá, Diogo Dalot, Reyes, Marcano, Ricardo, André André, Óliver, Otávio, Hernâni, Aboubakar e Brahimi.

O jogo tem início às 20.15 horas e a arbitragem estará a cargo e Hélder Malheiro (Lisboa).