Os possíveis adversários do F.C. Porto na Liga dos Campeões

Hoje às 22:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Com Liverpool e Barcelona a assegurarem um lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, estão conhecidas as oito melhores equipas da Europa e os sete possíveis adversários do F. C. Porto na próxima fase da competição.

Esta quarta-feira, o Liverpool foi a Munique vencer por 3-1 o Bayern e o Barcelona goleou (5-1), em casa, o Lyon, garantindo mais uma presença nos quartos de final da prova. Na terça-feira, o Manchester City eliminou o Schalke ao vencer por 7-0 e a Juventus conseguiu uma vitória por 3-0, frente ao Atlético de Madrid, numa noite épica para Cristiano Ronaldo, que assinou um hat-trick.

Além destas quatro equipas, o F. C. Porto pode ainda defrontar Manchester United, Tottenham e Ajax. O sorteio é já na próxima sexta-feira.

Eis os possíveis adversários do F. C. Porto:

Barcelona: 2.º no ranking da UEFA e cinco Taças/Liga dos Campeões conquistadas;

Juventus: 5.º no ranking, duas Taças/Liga dos Campeões conquistadas;

Manchester City: 6.º no ranking, 0 Taças/Liga dos Campeões conquistadas;

Liverpool: 12.º no ranking, cinco Taças/Liga dos Campeões conquistadas;

Manchester United: 16.º no ranking, três Taças/Liga dos Campeões conquistadas;

Tottenham: 18.º no ranking, zero Taças/Liga dos Campeões conquistadas;

Ajax: 22.º no ranking, cinco Taças/Liga dos Campeões conquistadas;

Refira-se, ainda, que o F. C. Porto é, atualmente, o nono classificado do ranking europeu de clubes - o melhor português - e conquistou duas Taças/Liga dos Campeões.