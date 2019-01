Os recordes que Ronaldo e Messi ainda não bateram

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:58 Facebook

Já estamos habituados a ver Cristiano Ronaldo e Lionel Messi a bater sucessivos recordes, mas a UEFA fez questão de ir ao baú e listar as marcas que faltam aos craques.

Confira a lista da UEFA

Golos em finais da UEFA: 7 (Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás)

Golos em mais finais da UEFA: 5 (Alfredo Di Stéfano, 1956, 1957, 1958. 1959, 1960)

Golos numa final da UEFA: 4 (Puskas, 1960)

Presenças em jogos da UEFA: 184 (Iker Casillas)

Ganhar Liga dos Campeões por mais clubes: 3 (Clarence Seedorf - Ajax 1995, Real Madrid 1998, Milan 2003 e 2007)

Equipas pelas quais marcou na Liga dos Campeões: 6 (Ibrahimovic - Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan e PSG)

Jogador mais velho a marcar numa final da Liga dos Campeões: Maldini (36 anos e 333 dias - golo no Milan-Liverpool de 2005)

Jogador mais velho a marcar na Liga dos Campeões: Totti (38 anos e 293 dias - CSKA-Roma, em 2014)

Jogador mais velho a marcar na Taça dos Campeões: Manfred Burgsmüller (38 anos e 293 dias - Werder Bremen-Dínamo Berlim, em 1988)

Golo mais rápido: Roy Makaay (10,12 segundos, no Bayern Munique-Real Madrid, em 2007)

Golo mais rápido numa final da Liga dos Campeões: Maldini (53 segundos, no Milan-Liverpool, em 2005)

Hat-Trick mais rápido na Liga dos Campeões: Bafétimbi Gomis (três golos em oito minutos no Dínamo Zagreb-Lyon, em 2011)

Golos em mais temporadas de Liga dos Campeões: 16 (Ryan Giggs)

Golos marcados em competições europeias numa só época: 18 (Falcao, em 2010/11, pelo F. C. Porto)

Melhor média de golos: 0,87 golos (Gerd Muller)