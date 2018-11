Os últimos jogos do ano já têm datas oficiais

JN Hoje às 22:35 Facebook

A Liga de Clubes divulgou, nesta quinta-feira, o calendário da terceira jornada da Taça da Liga de futebol, que determinará os semifinalistas da competição. As partidas serão disputadas entre 28 e 30 de dezembro e serão as últimas das provas profissionais em 2018.

Com quatro jogos agendados para dia 28, Aves-Benfica e Rio Ave-Paços de Ferreira, ambos do grupo A, serão disputados a partir das 21.15 horas. Para o mesmo dia estão agendados os jogos do grupo B: Vitória de Setúbal-Sporting de Braga e Tondela-Nacional, ambos com início às 19 horas.

No dia 29 serão disputados os jogos do grupo D, a saber: Feirense-Sporting e Marítimo-Estoril, ambos a partir das 19 horas. Finalmente, para o dia 30 estão agendados os encontros do grupo C: Belenenses-F.C. Porto e Chaves-Varzim, ambos a partir das 17 horas.

Todos os oito encontros vão ter transmissão televisiva direta, através da SportTV.