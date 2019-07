"Os valores são questões de mercado e eu não percebo nada disso", diz João Félix

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:43 Facebook

Twitter

Partilhar

João Félix foi esta segunda-feira apresentado no Atlético de Madrid, no Estádio Wanda Metropolitano, numa cerimónia que contou com a presença de duas lendas dos colchoneros. O português não esqueceu o Benfica e desvalorizou o valor da transferência.

Do vídeo no seleto museu do Prado ao Wanda Metropolitano. A nova "obra de arte" dos colchoneros foi apresentado esta segunda-feira, numa cerimónia vedada ao público, mas com uma plateia bem composta de jornalistas para ouvir as primeiras palavras da maior compra do Atlético de Madrid.

Antes de Félix, foi Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, a fazer as honras da casa. Considerando o ex-jogador do Benfica como uma "obra de arte", o líder dos colchoneros explicou o significado do número da camisola de Félix: compromisso. "Há pessoas com virtudes inatas, que se destacam pelo talento desde o início. Não havia sítio melhor para apresentá-lo senão o Museu do Prado, um lugar que guarda tanta obra de arte. Não há outra palavra que defina João Félix senão talento. Na primeira temporada, demonstrou-o ao ser campeão nacional com o Benfica e ao conseguir ser titular de uma seleção com tanta qualidade como é a seleção portuguesa. Sabemos que a camisola número 7 corresponde a um grande compromisso. Félix terá todo o nosso apoio e todo o nosso carinho", disse.

E se João Félix ainda tem muitas cartas para dar no futebol, ao lado estiveram duas lendas que já muitas alegrias proporcionaram ao emblema colchonero: Abelardo e Paulo Futre. O embaixador português do Atlético de Madrid garantiu mesmo que o jogador está "pronto para a guerra".

"Durante dois meses foi falado que o menino de ouro podia ir para vários clubes, como Barcelona ou Manchester City, felizmente veio para o Atlético. É um menino de ouro. Não tenho dúvidas que vai ser melhor do que eu. Foi muito importante para a conquista do título quando o F. C. Porto estava a sete pontos. Vai conseguir aguentar a pressão do Wanda Metropolitano, o que não é fácil. Apesar dos 19 anos está preparado para a luta, para a guerra".

Seguiu-se, por fim, o "puro talento". E na hora de falar aos adeptos, João Félix não esqueceu o Benfica, por quem se sagrou campeão na última época. "É um orgulho fazer parte deste projeto, os companheiros receberam-me muito bem, estou aqui para ajudar o clube como puder. Gostava de encontrar o Benfica na Champions... Quero voltar a casa, sentir o carinho dos adeptos que foram muito especiais para mim, que me deram a possibilidade de estar aqui. Bruno Lage foi muito especial para mim, foi quem apostou em mim", começou por dizer.

Aos 19 anos, o português tornou-se o jogador português mais caro da história e a maior compra do Atlético de Madrid. Mas, apesar da tenra idade, Félix garantiu que os 126 milhões de euros não são um peso e recusou comparações com Cristiano Ronaldo. "Isso dos valores são questões de mercado e não percebo nada disso. Limito-me a jogar, a fazer o meu trabalho para ajudar o clube em que estou. Ronaldo? É, atualmente, o melhor do mundo e se calhar de sempre. Mas o Cristiano é o Cristiano e eu quero ser eu mesmo. Estou aqui para fazer a minha história, para ser lembrado como o João Félix", concluiu.

O primeiro capítulo está escrito. A história de João Félix em Madrid começa hoje.