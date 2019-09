Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:26 Facebook

Messi venceu, esta segunda-feira, o prémio "The Best". O argentino levou a melhor sobre Cristiano Ronaldo e Van Dijk e venceu o prémio pela sexta vez. Klopp, do Liverpool venceu na categoria de treinadores e Megan Rapinoe foi conisderada a jogadora do ano.

Veja a lista completa de vencedores:

Golo do ano: Dániel Zsóri

Melhor treinador: Klopp (Liverpool)

Melhor guarda-redes feminina: Sari van Veenendaal (Atlético de Madrid)

Prémio fair-play: Marcelo Bielsa

Onze do ano feminino: Sari van Veenendaal, Lucy Bronze, Wendie Renard, Nilla Fischer (Suéci), Kelley O'Hara, Amandine Henry, Julie Ertz, Marta, Rose Lavelle, Megan Rapinoe e Alex Morgan.

Melhor guarda-redes: Alisson (Liverpool)

Melhor treinadora: Jill Ellis

Onze do ano masculino: Alisson; Marcelo, Sergio Ramos, De Ligt e Van Dijk; Modric e Frenkie de Jong; Mbappé, Messi, Hazard e Ronaldo

Melhor jogador: Messi

Melhor jogadora: Megan Rapinoe