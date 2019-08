Osorio oficializado no Zenit e Neymar disposto a pagar exigência do PSG

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto anunciou duas saídas, tal como o Arsenal, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa. Em Espanha, Zidane não fecha a porta a reforços e Neymar está disposto a tudo para regressar ao Barcelona.

F. C. Porto: O clube azul e branco oficializou este sábado o empréstimo de Vaná ao Famalicão até ao final da temporada. O guarda-redes, que chegou do Feirense em 2017, assumiu a titularidade da baliza dos dragões no final da época passada, após o afastamento de Casillas, mas perdeu espaço com a chegada de Marchesín.

Já Osorio foi oficializado no Zenit. O central do F. C. Porto foi cedido ao clube russo até ao final da temporada. O venezuelano chegou a Portugal em 2016/17 para representar o Tondela e assinou pelos azuis e brancos uma época depois. Pelos dragões, fez apenas um jogo oficial e na temporada passada esteve cedido ao Vitória de Guimarães.

Arsenal: O clube inglês anunciou duas saídas. O defesa esquerdo Nacho Monreal foi transferido para a Real Sociedad e o egípcio Mohamed Elneny foi cedido ao Besiktas até ao final da temporada. O Arsenal vai defrontar o Vitória de Guimarães a 24 de outubro, em Guimarães, na terceira jornada da Liga Europa.

Real Madrid: Em conferência de imprensa, o treinador dos blancos afirmou que apesar de estar satisfeito com o plantel, não fecha a porta a reforços. "As coisas podem mudar até dia 2 mas não me posso queixar do grupo que tenho. Tudo pode acontecer, uma bomba, duas...", disse Zidane.

Barcelona: Neymar está disposto a regressar ao Barcelona e, segundo o "Sport", o brasileiro estaria mesmo disposto a dar 20 milhões de euros para satisfazer as exigências do PSG e poder voltar a assinar pelos catalães.