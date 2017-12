Otávio continua de baixa no F.C. Porto

Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O brasileiro Otávio continua a ser a única baixa no plantel do FC Porto, que começou hoje a preparar a visita ao Feirense, na quarta-feira, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Poucas horas depois de terem vencido o Paços de Ferreira (3-2) e assegurado a presença nas meias-finais da Taça da Liga, os 'dragões' voltaram hoje a trabalhar, com o médio brasileiro a continuar a recuperar de lesão e fez trabalho de ginásio e tratamento.

Também Diogo Dalot não fez parte do grupo às ordens do treinador Sérgio Conceição, por estar a gozar um período de descanso com o plantel da equipa B.

O F.C. Porto volta a treinar na segunda-feira, às 11:30, novamente no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, numa sessão que será à porta fechada.