Otávio garante quarta vitória e dragão segue sem sofrer golos

O F. C. Porto só sabe vencer e continua sem sofrer golos. Depois de Águeda (6-0), Varzim (4-0) e Penafiel (1-0), agora foi o Fulham, que desceu ao Championship, a sair derrotado de um jogo com os dragões, no caso pela margem mínima.

O único golo da partida foi apontado, ainda no primeiro tempo, por Otávio. O brasileiro reagiu, de bicicleta, a uma bola perdida na grande área do Fulham e garantiu o quarto triunfo ao F. C. Porto em outros tantos jogos desta pré-época.

A defesa também mostra acerto e continua sem sofrer golos. Na noite desta terça-feira esteve privada de Manafá, que até estava para ser titular mas acabou por ficar de fora, devido a uma síndrome gripal.

No final da partida, à semelhança do que acontece desde que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico, a equipa fez a roda no centro do terreno em comunhão com os adeptos que encheram as bancadas do Municipal de Albufeira.