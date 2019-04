Otávio pede desculpa e Casillas responde

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 11:03 Facebook

Após o jogo com o Liverpool, no Estádio do Dragão, que ditou o adeus do F. C. Porto à Liga dos Campeões, Otávio pediu desculpa aos adeptos dos azuis e brancos e não ficou sem resposta de Casillas e do resto do plantel.

Um mau corte de Otávio deu origem ao primeiro golo do Liverpool, na noite de quarta-feira, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões e que os azuis perderam por 1-4. No final da partida, o médio brasileiro não escondeu a tristeza e a desilusão, deixando um pedido de desculpa aos adeptos do F. C. Porto pelo erro.

"A equipa merecia muito mais e poderia ter sido muito diferente. Pedir desculpas e assumir o meu erro que fez acabar com o nosso sonho e de todos os portistas", escreveu Otávio.

Entre as milhares de respostas, estava a de Iker Casillas, bem como de outros elementos do plantel. O guarda-redes espanhol não deixou o médio brasileiro assumir as culpas, considerando que "é o primeiro a errar".

"Levanta a cabeça! Aqui todos erramos. E eu sou o primeiro. Ainda estamos em dois objetivos", escreveu Casillas.