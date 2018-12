Otávio titular no F. C. Porto frente ao Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

O F. C. Porto defronta este domingo o Boavista, no Estádio do Bessa, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga. Otávio é a novidade no onze dos azuis e brancos. Maxi Pereira, titular frente ao Schalke, ficou de fora.

Para o jogo deste domingo, Sérgio Conceição não poderá contar com Bazoer (alvo de um processo disciplinar) e o lesionado Aboubakar. Do lado da equipa da casa, o lesionado Yusupha não vai a jogo.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, o saldo é favorável aos azuis e brancos. Em 55 jogos disputados, o F. C. Porto venceu 30 e perdeu 15, registando-se ainda 10 empates.

Onze do Boavista: Helton; Talocha, Neris, Gonçalo Cardoso, Carraça; David Simão, Obiora, Rafael Costa; Rochhinha, Mateus e Rafael Lopes

Onze do F. C. Porto: Casillas; Corona, Militão, Felipe, Alex Telles; Danilo, Óliver, Herrera; Otávio, Brahimi e Marega

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será Fábio Veríssimo (Leiria).