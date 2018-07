Otávio titular no F. C. Porto frente ao Marítimo

Sofia Esteves Teixeira 29 Abril 2018 às 17:00 Facebook

Twitter

O F. C. Porto defronta, este domingo na Madeira, o Marítimo em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga. Em caso de triunfo, a equipa de Sérgio Conceição fica a um ponto do título. Otávio é a novidade no onze dos dragões. Corona ficou de fora.

Para o duelo deste domingo, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Danilo e Diogo Dalot. Já do lado da equipa da casa, o lesionado Dráusio é a única baixa.

O F. C. Porto, que não consegue vencer nos Barreiros desde 2012, tem um saldo claramente positivo frente ao Marítimo. Nos 75 jogos já disputados entre as duas equipas, os dragões venceram 53, registando-se ainda 13 empates e nove derrotas. Nos duelos na Madeira, a equipa azul e branca regista 17 vitórias em 37 duelos, nove derrotas e 11 empates.

Onze do Marítimo: ​​​​​​​Amir Abedzadeh, Bebeto, Zainadine, Pablo, Rúben Ferreira, Fabrício, Gamboa, Jean Cléber, Correa, Joel Tagueu e Valente.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles, Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi, Marega e Soares.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e terá arbitragem de Carlos Xistra (Castelo Branco). António Nobre (Leiria) será o videoárbitro.