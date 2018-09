Otávio titular no F. C. Porto frente ao Schalke

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:59 Facebook

O F. C. Porto defronta, esta terça-feira, o Schalke 04, no Veltins Arena, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões. Otávio é a novidade no onze azul e branco e Sérgio Oliveira ficou de fora.

Para o encontro desta terça-feira, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Mbemba e Soares. Do lado da equipa da casa, e também devido a lesão, Stambouli e Skrzybski não vão a jogo.

Onze do Schalke: Farhmann, Sané, Naldo, Nastasic, Caligiuri, McKennie, Serdar, Bentaleb, Schopf, Embolo e Uth.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Otávio, Herrera, Brahimi, Aboubakar e Marega

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e arbitragem estará a cargo do espanhol Jesús Gil Manzano.