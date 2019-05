Ott Tanak a todo o gás na primeira manhã do Rali de Portugal

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 14:17 Facebook

Ott Tanak (Hyundai) foi o mais rápido nas três primeiras especiais da manhã. O Rali de Portugal prossegue esta tarde, com a segunda passagem por Lousã, Góis e Arganil. Os pilotos dirigem-se, depois, para Lousada, onde termina o dia com a passagem pela superespecial.

A todo o gás e sem tirar o pé do acelerador. Foi assim que Ott Tanak (Toyota) enfrentou as primeiras três especiais da manhã, no arranque da 53.ª edição do Rali de Portugal.

O piloto estónio é para já o líder, depois de aproveitar os problemas de combustível que retirou os Hyundais da luta. Tanak chegou ao final da especial de Arganil com 6,9 segundos em relação ao companheiro de equipa, Latvala, tendo sido também o mais rápido no segundo troço do dia, na passagem por Góis.

Em Arganil, terceira das três especiais da manhã, infelicidade para os dois Hyundai i20, do espanhol Dani Sordo e do francês Sébastien Loeb, que perderam potência, com problemas de pressão de combustível.

A Toyota dominou por completo na primeira manhã de altas velocidades, com o irlandês Kris Meeke (Toyota) a fechar os lugares do pódio

Os melhores dos outros são os Ford, com Suninen em quarto, a 17 segundos de Tanak, e Evans, em quinto, a 21.7 segundos.

O campeão do mundo e líder do Mundial de Pilotos, Sebastien Ogier, é o melhor da Citroen, na sexta posição, a 23.1 segundos do líder, e tem Neuville no encalce, na sétima posição, a somente 0.5 segundos.

Durante a tarde, os pilotos repetem as passagens por Lousã, Góis e Arganil. O dia termina em Lousada, com a especial espetáculo de 3.36 quilómetros.