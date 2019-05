Ott Tanak lidera após o primeiro dia

Hoje às 21:31 Facebook

O piloto estónio acabou, esta sexta-feira, o primeiro dia do Rali de Portugal na liderança da prova, com 17,3 segundos de vantagem sobre Jari-Matti Latvala. A Totyota está a dominar a competição.

Ott Tanak (Toyota Yaris) terminou o primeiro dia do Rali de Portugal na liderança da prova, sétima jornada do Campeonato do Mundo, com 17,3 segundos de vantagem sobre o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris).

O irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris), é o terceiro, a 22,8 segundos do líder, seu companheiro de equipa.

Classificação do Rali de Portugal, após sete provas especiais de classificação:

1. Ott Tanak/Martin Järveoja, Est (Toyota Yaris), 1:03.26,7 horas.

2. Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila, Fin (Toyota Yaris), a 17,3 segundos.

3. Kris Meeke/Sebastian Marshall, Gbr (Toyota Yaris), a 22,8.

4. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Bel (Hyundai i20), a 24,2.

5. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Citroën C3), a 25.8.

6. Teemu Suninen/Markko Salminen, Fin (Ford Fiesta), a 1.15,7 minutos.

7. Gus Greensmith/Elliott Edmonson, Gbr (Ford Fiesta), a 1.22,1.

8. Esapekka Lappi/Janne Ferm, Fin (Citroën C3), a 1.23,7.

9. Ole Veiby/Jonas Andersson, Nor/Sue (Volkswagen Polo R5), a 3.45,2.

10. Jan Kopecký/Pavel Dresler, RpCh (Skoda Fabia R5), a 3.49,3.