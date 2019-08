Ott Tänak vence Rali da Alemanha

Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O estónio Ott Tänak (Toyota) deu um passo importante para a conquista do título mundial, ao vencer este domingo o Rali da Alemanha, 10.ª ronda do Mundial (WRC), numa prova dominada pela Toyota.

Esta foi a terceira vitória consecutiva do estónio no rali da Alemanha e, mais do que o triunfo em solo germânico, foi mais um passo rumo ao cetro mundial, numa prova em que o pódio foi ocupado pelos Toyota, com o britânico Kris Meeke a ser segundo, a 20,8 segundos de Tanak, enquanto o finlandês Jari-Matti Latvala foi terceiro, com mais 36 segundos.

O estónio beneficiou ainda dos vários problemas sentidos pelos seus mais diretos opositores no campeonato, o belga Thierry Neuville (Hyundai) e o francês Sebastien Ogier (Citroen), vítimas de furos na etapa de sábado.

Com mais este triunfo, Tanak lidera agora o campeonato com 205 pontos, mais 35 do que Neuville, segundo com 170, enquanto Ogier, que chegou esta temporada à Citroen, dificilmente chegará ao sétimo título, depois dos seis conquistados ao serviço da Volkswagen e da Ford M-Sport.