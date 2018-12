Outro record do "Special One": 895 dias num hotel...

Hoje às 21:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Segundo o jornal britânico "The Guardian", o treinador português José Mourinho, despedido pelo Manchester United, viveu desde julho de 2016 num hotel a 665 euros por pernoita. A dolorosa ascende a quase 600 mil euros.

Ao cabo de quase dois anos e meio alojado no "The Lowry Hotel", localizado em Salford, nas margens do rio Irweel, a conta do treinador português também bateu todos os recordes. O "The Guardian" deu-se ao trabalho de somar e concluiu que José Mourinho pagou 595 mil euros pela estadia de 895 dias.

Sempre segundo o jornal, Mourinho nunca comprou casa em Manchester e esteve instalado numa das seis suites de prestígio do hotel, mais precisamente na suite Riverside, segundo a imprensa internacional.

O treinador português foi despedido pelo Manchester United após o pior arranque de época do clube em 28 anos. A derrota em Liverpool (3-1), na última jornada da liga inglesa, só apressou a saída do "Special One", indemnizado com cerca de 25 milhões de euros.