Ozil e Kolasinac no meio de uma guerra entre bandos de criminosos rivais

O que parecia ser uma "simples" tentativa de assalto ao jogador alemão do Arsenal Mesut Ozil, frustrada pela pronta intervenção do colega de equipa o alemão de origem bósnia Sead Kolasinac, transformou-se numa guerra entre dois grupos de criminosos rivais e levou ao aumento da segurança em torno dos jogadores, ambos alvo de várias ameaças.

O avançado Ozil e o defesa Kolasinac já falharam o primeiro jogo da Liga Inglesa, fora, frente ao Newcastle, por motivos de segurança, e continua sem se conhecer o paradeiro de ambos. O jornal inglês "Daily Mail" avançou que a vivenda do alemão é patrulhada 24 horas por dia, por elementos da segurança, que se fazem acompanhar de cães para detetar qualquer presença estranha.

O início deste "caso" remonta ao passado mês de julho, quando membros de um bando de criminosos britânicos tentaram roubar os relógios e os carros dos dois futebolistas, em Londres. Contudo, o roubo saiu gorado pois o jogador bósnio não se amedrontou e reagiu. Um grupo rival, oriundo da Europa de leste, avisou os ladrões que os craques estavam "fora dos seus limites".

Imagens do momento do assalto a Ozil e Kolasinac Foto: Direitos Reservados

Os gangsters londrinos não gostaram da provocação e elevaram o tom das ameaças, prometendo roubar "tudo o que têm" Ozil e Kolasinac. Face ao escalar da situação, a mulher do defesa abandonou Inglaterra e regressou à Alemanha.

A semana passada dois homens foram detidos do lado de fora da casa do avançado, localizada no norte da capital inglesa, antes de este elevar as medias de segurança.

Entretanto, Kolasinac compartilhou uma foto com Ozil, onde ambos surgem a sorrir, com a mensagem "acho que estamos bem". O clube espera que toda esta polémica acalme depressa para os jogadores regressarem ao trabalho às ordens de Unai Emery.