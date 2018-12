P. Ferreira reforça ataque com sportinguistas Elves Baldé e Rafael Barbosa

Hoje às 22:18 Facebook

Elves Baldé e Rafael Barbosa foram esta quinta-feria a novidade nos trabalhos do Paços de Ferreira, equipa que lidera a LigaPro e que vão representar por empréstimo do Sporting, no âmbito da transferência de Luiz Phellype.

O extremo Elves Baldé, de 19 anos, alinhava nos sub-23 do Sporting, pelos quais marcou cinco golos em 16 jogos, enquanto o médio ofensivo Rafael Barbosa, de 22, trabalhava com a equipa do Sporting, após um empréstimo não muito bem sucedido ao Portimonense, no início da temporada.

Os dois futebolistas chegam a Paços de Ferreira por empréstimo dos 'leões' e juntam-se na lista de 'reforços' ao experiente Guedes, de 31 anos, que iniciou a temporada no Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos, implicando saídas no plantel do líder da Liga Pro.

Estas movimentações no plantel pacense estão diretamente associadas à transferência de Luiz Phellype para o Sporting e mereceram hoje um comentário do técnico Vítor Oliveira, que considerou "ilusório e uma falácia" dizer que o avançado brasileiro vai ser titular nos 'leões'.

"O Luiz Phellype vai para servir o plantel do Sporting e pode ser uma alternativa importante a Bas Dost, porque é um finalizador nato, mas é um bocadinho de arrogância a mais dizer que o Luiz Phellype vai chegar e tirar o lugar ao que é, na minha opinião, o melhor ponta de lança a jogar em Portugal", defendeu Vítor Oliveira.