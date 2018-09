P. Ferreira responde ao Aves: " Comunicados paupérrimos no conteúdo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:04 Facebook

O P. Ferreira emitiu, este domingo, um comunicado como resposta ao Aves, que acusou os adeptos da Capital do Móvel de insultos xenófobos e anunciou um corte de relações.

"Bem sabemos que os sócios, adeptos e simpatizantes de todos os clubes reagem essencialmente pela emoção. Os dirigentes têm obrigações acrescidas, devem agir e reagir com a racionalidade que lhes é exigida pelas funções que desempenham, mas acima de tudo com a responsabilidade das suas declarações e condutas. (...)" Verificamos que, os comunicados e declarações do Clube e SAD do CD Aves são pobres no sua qualidade literária mas acima de tudo paupérrimas no seu conteúdo", começou por dizer num extenso comunicado.

Após o jogo entre o P. Ferreira e o Aves a contar para a Taça da Liga, que decorreu à porta fechada, o Aves acusou a equipa da casa de ter roubado uma bandeira. Como resposta, o clube da Capital do Móvel garantiu que um representante do Aves não aceitou a proposta apresentada e que passaria pelo pagamento dos "custos inerentes à sua substituição".

"Quanto ao desaparecimento da bandeira do CD das Aves, reconhecemos o seu desaparecimento (que lamentamos) do espaço onde se encontrava hasteada (sito no exterior do Estádio junto à via publica), sendo que nos prontificamos a liquidar todos os custos inerentes à sua substituição, o que foi prontamente recusado pelo representante do CD das Aves. A uma actuação digna dos responsáveis do nosso Clube correspondeu uma atitude lamentável que poderá ser facilmente comprovada pelo relatório dos Delegados da Liga Portugal", escreveram.