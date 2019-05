Pablo Cuevas bate Fokina e reserva lugar na final com Tsitsipas

Hoje às 20:25 Facebook

O uruguaio Pablo Cuevas assegurou este sábado a presença na final do Estoril Open em ténis, depois de vencer nas meias-finais o qualifyer espanhol Alejandro Davidovich Fokina em três sets, com os parciais de 3-6, 6-2 e 6-2.

O número 67 do ranking mundial, de 33 anos, que atinge esta etapa do torneio sob a condição de lucky loser, impôs-se ao fim de uma hora e 53 minutos ao jovem espanhol, de 19 anos, que ocupa somente a posição 167 do 'ranking'. Esta é a 10.ª vez nos últimos 20 anos que um lucky loser chega à final de um torneio ATP.

Na final deste domingo, Pablo Cuevas vai encontrar no court central do Clube de Ténis do Estoril o grego Stefanos Tsitsipas, primeiro cabeça de série da prova e 10.º da hierarquia mundial, que afastou na outra meia-final o belga David Goffin, detentor de 'wild card' e quarto pré-designado.

No historial entre os dois finalistas, regista-se apenas um embate em quadros principais de torneios ATP, mais concretamente em Antuérpia, em 2017, com o triunfo (6-1, 6-4) a pertencer a Stefanos Tsitsipas.