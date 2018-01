Paços de Ferreira anuncia que Petit deixou de treinar o clube

Ontem às 23:44, atualizado hoje às 00:35 Facebook

O Paços de Ferreira anunciou, esta segunda-feira, que Petit deixou o comando técnico do clube, após cerca de dois meses na "Capital do Móvel".

Após o empate caseiro, 1-1, com o Portimonense, o treinador pediu para deixar o clube e a direção aceitou.

"A direção do FC Paços de Ferreira vem pelo presente comunicar que o treinador Petit, no final do jogo FC Paços de Ferreira - Portimonense, solicitou uma reunião na qual manifestou a sua intenção de fazer cessar o vínculo contratual com o Clube", lê-se num comunicado do clube pacense.

"Atentos aos motivos invocados pelo treinador, a direção do FC Paços de Ferreira decidiu aceitar o pedido de cessação do Contrato de Trabalho, pelo que o treinador deixará de exercer a partir da presente data o cargo para o qual foi contratado", acrescenta o texto.

Petit tornou-se no sexto treinador a deixar um clube da edição 2017/18 da I Liga de futebol, o que acontece pela segunda vez no Paços de Ferreira, depois de ele próprio ter substituído Vasco Seabra na nona jornada, após a goleada sofrida em casa do F. C. Porto (6-1) e a eliminação da equipa da Taça de Portugal frente à Académica, da II Liga (2-1 após prolongamento).

No clube pacense, Petit realizou nove encontros, entre campeonato (sete jogos) e Taça da Liga (dois), conseguindo uma vitória, na estreia, na receção ao Estoril-Praia (1-0), a 29 de outubro, dois empates e seis derrotas, e deixa o clube no limite da permanência, no 16.º lugar, com 14 pontos, dois de vantagem para as equipas em zona de descida.

A situação pode piorar, no caso de o atual lanterna vermelha Vitória de Setúbal, com 11 pontos, vencer fora o Tondela na terça-feira.