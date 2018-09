Paços de Ferreira-Aves será jogado à porta fechada

Hoje às 19:44 Facebook

O estádio da Mata Real não terá público para o encontro deste sábado, a contar para primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Ao contrário do Benfica e do Braga, que decidiram recorrer de igual castigo do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o Paços de Ferreira não contesta a punição de um jogo à porta fechada por mau comportamento dos adeptos e cumprirá o castigo na partida com o Desportivo das Aves.

O jogo da primeira jornada do grupo A da Taça da Liga está marcada para as 15.30 horas deste sábado.