Paços de Ferreira chama adeptos de forma original

O Paços de Ferreira recebe, na próxima sexta-feira, o Tondela em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga e. Para cativar adeptos, os pacenses fizeram um apelo de forma bastante original.

Para chamar mais público jovem ao estádio, o Paços de Ferreira anunciou, nas redes sociais, que os adeptos com idade inferior a 18 anos não pagam bilhete na receção ao Tondela e o incentivo foi feito de forma bastante original: com uma bancada feita de Legos.

"Não, não é brincadeira! Vamos abrir as nossas bancadas aos menores de 18 anos no jogo frente ao CD Tondela, na próxima sexta-feira. Só terás que te dirigir à bilheteira, exibir o teu cartão de cidadão e levantar o bilhete que te dá acesso ao jogo. Vais ficar em casa a brincar às bancadas ou vens ao estádio viver as emoções do futebol?", pode ler-se.