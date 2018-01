Paços de Ferreira e Marítimo empatam na Mata Real

Ontem às 21:35 Facebook

O Paços de Ferreira e o Marítimo prosseguiram este sábado as séries de jogos sem vencer, ao empatarem (0-0) na Mata Real, em encontro da 18.ª jornada da I Liga portuguesa.

A formação da casa, orientada interinamente por Filipe Anunciação, que não se sentou no banco por castigo, somou o oitavo jogo sem triunfar, enquanto os insulares, derrotados nas últimas três rondas, passaram a contar quatro.

Na tabela, o Marítimo isolou-se, provisoriamente, no quinto lugar, com 28 pontos, mais um do que o Rio Ave, enquanto o Paços de Ferreira ficou sozinho no 14.º, com 15, contra 14 de Desportivo das Aves e Moreirense e 12 de Vitória de Setúbal e Estoril Praia.

Na próxima jornada, o Marítimo recebe o Belenenses e o Paços de Ferreira defronta, fora de casa, o Aves.