Paços de Ferreira e Rio Ave empatados

Hoje às 18:39, atualizado às 18:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo de colombiano Oscar Barreto, já no terceiro minuto dos "descontos", neutralizou (1-1) o marcador do jogo de abertura do grupo D da Taça da Liga, disputado nesta tarde de domingo.

No Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, os "castores" foram os primeiros a marcar, por intermédio de Awer Mabil (53 m), mas deixaram-se empatar nos instantes finais da partida, perdendo dois preciosos pontos e comprometendo o apuramento para a "final four", após a derrota no primeiro desafio do grupo, em Matosinhos, com o Leixões (1-0).

A segunda jornada deste grupo fecha-se no próximo dia 24, no Estádio do Dragão. O F.C. Porto, que adiou o desafio da primeira jornada, com o Rio Ave, receberá o Leixões.