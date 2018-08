Paços de Ferreira rescinde com João Henriques

21 Maio 2018 às 16:38 Facebook

O Paços de Ferreira e o técnico João Henriques chegaram esta segunda-feira a acordo para a rescisão imediata do contrato, que só terminava em 2019.

"A direção do FC Paços de Ferreira acordou mutuamente com o treinador João Henriques o término do seu contrato de trabalho, que era válido até 30 de junho de 2019", pode ler-se na nota publicada no site oficial do Paços de Ferreira.

A mesma informação não justifica as razões da antecipação do final do contrato com o técnico, embora a descida de divisão do Paços, após 13 anos consecutivos na principal liga portuguesa, tenha de ser encarada como um forte argumento.

João Henriques chegou ao Paços em plena reabertura do mercado, em janeiro, proveniente do Leixões, em substituição de Petit, que já tinha rendido Vasco Seabra, o técnico que iniciou a temporada.

As duas vitórias consecutivas (1-0 nas Aves e 2-1 na receção ao Feirense) devolveram momentaneamente a confiança a um grupo que revelava dificuldade em acertar o passo, sobretudo no processo defensivo.

Na última jornada, em Portimão e a depender de si para permanecer na primeira divisão, o Paços de Ferreira foi batido por 3-1 e também não escapou à despromoção, terminando o campeonato no 17.º e penúltimo lugar.

Vítor Oliveira, já apelidado de 'rei das subidas', tem sido um dos nomes apontados para assumir o comando técnico da equipa pacense, assumido o desejo dos seus responsáveis de tentar regressar à Liga já na próxima temporada.

O avançado Bruno Moreira, que também tinha contrato com o Paços, acordou a sua rescisão e vinculou-se ao Rio Ave.