Paços de Ferreira vai a eleições no dia 9 de maio

O Paços de Ferreira vai eleger os corpos sociais para o biénio 2019/21 no dia 9 de maio, decidiram esta terça-feira em Assembleia-geral (AG) os associados do clube recém-promovido à Liga.

Na reunião magna de sócios, realizada no auditório da Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira, ficou ainda decidido que a entrega de listas terá de acontecer até ao dia 3 de maio, seis dias antes do ato eleitoral.

Paulo Meneses, já com dois mandatos como presidente do clube, poderá recandidatar-se, mas, até ao momento, o líder do elenco diretivo responsável pelo regresso da equipa principal de futebol ao convívio dos grandes ainda não assumiu publicamente a candidatura.