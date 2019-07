Padres de Vila Real sagram-se bicampeões nacionais da Clericus Cup

Sandra Borges Hoje às 22:20 Facebook

A Seleção dos Padres de Vila Real sagrou-se bicampeã, esta quarta-feira, da "Clericus Cup", o campeonato nacional de futsal para padres. Venceram a Seleção dos Padres Vicentinos e Alentejanos por 5-1, na final que se disputou no Pavilhão de Lousada. Esta foi a 14ª edição da "Clericus Cup".

O torneio foi disputado por cerca de uma centena de padres católicos provenientes de vários pontos do país, divididos por oito equipas: Vila Real, Viana Castelo, Braga, Porto, Lamego, Viseu, Guarda e Vicentinos/Alentejo.

Os sacerdotes de Vila Real promovem várias iniciativas ligadas ao desporto, entre as quais jogar futsal com os alunos nas escolas para atrair jovens. O objetivo passa por desmistificar o sacerdócio, mostrar que a fé pode ser vivida através do desporto e despertar vocações.