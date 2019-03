Padroense em choque com morte súbita de treinador dos sub-17

JN Hoje às 18:59 Facebook

Nuno Guedes, um dos treinadores dos sub-17 do Padroense, clube do Porto que compete na 1.ª divisão distrital do escalão, faleceu esta terça-feira.

O treinador, de 36 anos, sentiu uma indisposição assim que acordou e acabou por falecer apesar das tentativas de socorro da mulher e do filho. As causas da morte ainda não são conhecidas.

O Padroense emitiu uma nota na qual informa que cancelou toda a atividade desportiva desta terça-feira, em homenagem ao técnico.

A Federação Portuguesa de Futebol deixou uma nota a lamentar a morte do treinador.

"Foi com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Nuno Guedes, um treinador jovem mas com créditos reconhecidos na formação do futebol português, que sempre dignificou. Em meu nome e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, envio as mais sentidas condolências à família, ao seu clube e aos amigos e colegas de Nuno Guedes", pode ler-se no site oficial.