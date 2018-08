Pai de Bruno de Carvalho deixa críticas a Jorge Jesus

JN 07 Maio 2018 às 23:50 Facebook

O pai de Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, recorreu ao Facebook para deixar críticas a Jorge Jesus.

No grupo "Sportinguistas de alma e coração", o pai do líder leonino deixou críticas à exibição da equipa leonina no dérbi de sábado, em Alvalade, frente ao Benfica, que terminou com um empate (0-0) e visou Jorge Jesus.

"Será necessário aumentar o ordenado do treinador? Era um jogo da maior importância por todas as razões e não vi a equipa fazer o que se esperava dela para ganhar como era tão necessário para o Sporting. Pareceu-me desorganizada. Não sei o que será necessário fazer para a equipa ficar ao nível de tantas outras em outras modalidades", escreveu.