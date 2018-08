Pai de Bruno de Carvalho reage no Facebook à crise do Sporting

17 Maio 2018 às 15:42 Facebook

No período mais conturbado desde que, em 2013, Bruno de Carvalho chegou à direção do Sporting, o pai do líder leonino usou as redes sociais para se manifestar sobre a polémica e apoiar o filho.

"Um Homem jamais renega as suas crenças, os seus amores, a sua dignidade", escreveu Rui de Carvalho, na sua conta pessoal de Facebook.

A publicação rapidamente se tornou popular nas redes sociais e em menos de um dia juntou cerca de centena e meia de reações. Entre as figuras que demonstraram apoio está Carlos Vieira, vice-presidente do Sporting, com o pelouro das finanças.

O pai de Bruno de Carvalho respondeu ainda a alguns comentários deixados pelos seus seguidores."Mas não foi o Sporting! Temos é que garantir que não volta a acontecer", disse quando confrontado com as agressões sofridas pelos atletas leoninos em Alcochete, na terça-feira.

Esta quinta-feira, a Mesa da Assembleia Geral do Sporting avançou com um processo disciplinar contra o presidente do clube, Bruno de Carvalho. Segundo adianta a SIC Notícias, a medida foi tomada antes de a Mesa da Assembleia avançar para uma demissão em bloco, anunciada ao início da tarde.