Pai de jogador expulso invadiu campo para agredir árbitro

O pai de um jovem atleta de futebol invadiu o campo depois do seu filho ter sido expulso, este sábado à tarde, durante um jogo entre a equipa de juniores do Rio de Moinhos, em Penafiel e a formação do Tuías, do Marco de Canaveses. O pai ainda tentou agredir o árbitro, mas foi logo detido pela GNR.

Foi aos 40 minutos de jogo que, no entender do árbitro, o jovem atleta do Rio do Moinhos cometeu uma falta grave passiva de cartão vermelho.

Depois da exibição da cartolina, o pai do jogador exaltou-se, assim como outros adeptos do Rio de Moinhos, que jogavam em casa. O homem invadiu o campo e dirigia-se em direção ao árbitro, quando foi intercetado pelos militares que faziam o policiamento da partida, que acabou com a vitória do Tuías por 3-1.

A GNR enviou reforços para o local para que o jogo terminasse sem sobressaltos.

O pai foi detido e libertado com a obrigação de se apresentar esta segunda-feira no Tribunal de Penafiel. O árbitro apresentou queixa.