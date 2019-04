Pai de Messi detido após acidente de trânsito

João Faria Hoje às 10:20 Facebook

Jorge Messi, pai de Lionel Messi, foi detido, na sequência de um acidente de viação em que esteve envolvido em Rosário, na Argentina.

Segundo o jornal "La Nación", o pai do futebolista do Barcelona chocou com um motociclista, que caiu inconsciente e foi transportado para um hospital local. No entanto, o estado de saúde da vítima não inspira cuidados, tendo apenas sofrido ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, na cidade argentina de Rosário. Jorge Messi conduzia um BMW M3 e, ao chegar a um cruzamento, embateu com uma moto Honda Titán.

O pai do craque do Barça foi detido pelas autoridades policiais e conduzido a uma esquadra local, onde foi interrogado, mas em breve deve ser libertado. Os relatórios médicos e policiais serão decisivos, na definição da eventual acusação.