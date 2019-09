Pai de Neymar garante que negociações com o Barcelona "não estão encerradas"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O pai de Neymar garantiu esta quarta-feira que o jogador brasileiro ainda pode regressar ao Barcelona.

Foi uma das grandes novelas do último mercado de transferências mas o negócio não teve luz verde. O regresso de Neymar ao Barcelona foi dado como praticamente certo mas, a verdade, é que o brasileiro acabou por continuar ao serviço do PSG, mesmo depois de algumas polémicas. Embora os clubes não tenham chegado a acordo para a mudança, a verdade é que o regresso de Neymar à Catalunha não está descartado. Quem é garante é o pai do jogador.

"A negociação entre os clubes não está encerrada. Um brasileiro apenas quer estar onde é feliz e ele estava muito feliz. Quando os antigos colegas lhe perguntaram se ele voltaria ao Barcelona, mexeu com ele", disse Neymar da Silva.

Ainda esta quarta-feira, Javier Bordas, dirigente do Barcelona, considerou a mudança do internacional brasileiro um "erro".

"Enquanto ele quiser vir, vamos fazer o possível para que venha. Neymar não se adaptou a Paris. Errou ao ir para lá, ele próprio disse isso. Tudo é muito mutável no futebol, mas Neymar é Neymar. O caso dele é especial. É um jogador excecional que quer vir para o Barça", disse Javier Bordas.

Neymar trocou o Barcelona pelo PSG em 2017, numa transferência que custou 222 milhões de euros e o tornou o jogador mais caro da história.