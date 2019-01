Pai de Radamel Falcao morre enquanto jogava ténis

Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado colombiano Radamel Falcão está de luto depois da morte do pai. Radamel Garcia King, de 61 anos, morreu enquanto jogava ténis, na quinta-feiraa

O pai do atleta, que jogou no F.C. Porto, foi vítima de uma paragem cardíaca enquanto jogava ténis. O pai do avançado, que atualmente joga no Mónaco, ainda foi transportado para o hospital, onde foram realizadas manobras de reanimação, mas acabou por morrer.

A morte de Radamel foi confirmado pelo próprio Mónaco, numa mensagem publicada no Twitter. "O Mónaco apresenta as condolências a Radamel Falcao", pode ler-se na conta oficial.

Tal como Falcão, o pai também foi jogador de futebol, abandonando os relvados em 1990/91. Manteve-se ligado ao futebol, dirigindo atualmente uma escola de futebol em Bogotá.