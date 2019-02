Pai de Sala desesperado após a descoberta do avião no Canal da Mancha

Hoje às 11:19 Facebook

Horacio Sala diz estar desesperado depois de saber que foram encontrados os destroços do avião que transportava o filho, Sala, de Nantes para Cardiff.

O pai do futebolista argentino Emiliano Sala reagiu à noticia da descoberta dos destroços do avião em que o filho seguia, no dia 21 de janeiro, quando desapareceu dos radares no Canal da Mancha.

"Eu não consigo acreditar nisso. Isto é um sonho. Um pesadelo. Estou desesperado", disse Horacio Sala à estação televisiva Cronica TV.

David Mearns, especialista em náufragos, disse à rádio BBC 4 haver a possibilidade de os corpos serem encontrados no interior do avião, que se encontra em bom estado de conservação. "É uma possibilidade a ter em conta. Mas a prioridade é perceber, através da investigação, as causas do acidente", afirmou.

A investigação oficial foi cancelada três dias após o avião ter desaparecido, mas com dinheiro angariado pela família e por adeptos as buscas foram entretanto retomadas.