Palhinha e Paulinho confirmados no onze titular arsenalista

O médio Palhinha e o avançado Paulinho são as novidades no onze escolhido pelo treinador Ricardo Sá Pinto para o embate desta noite frente do Braga aos russos do Spartak Moscovo, na primeira mão do play-off da Liga Europa.

O encontro está marcado para as 19.45 horas desta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, e será dirigido pelo árbitro espanhol Xavier Estrada Fernandez.

Eis os onzes:

Braga: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Pablo e Sequeira; André Horta, Fransérgio, Palhinha e Wilson Eduardo; Paulinho e Ricardo Horta

Treinador: Ricardo Sá Pnto

Suplentes: Tiago Sá, Tormena, Claudemir, Hassan, João Novais, Murilo e Galeno

Spartak Moscovo: Maksimenko; Eschenko, Gigot, Dzhikiya e Ayrton Lucas; Zobnin, Schurrle e Guliev; Zelimkhan Bakaev, Mirzov e Ponce

Treinador: Oleg Kononov

Suplentes: Rebrov, Soltmurad Bakaev, Melgarejo, Kutepov, Ananidze, Umyarov e Rasskazov