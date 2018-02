Palhinha titular no Sporting frente ao Astana

JN Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

O Sporting recebe, esta quinta-feira, o Astana em jogo a contar para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Palhinha, Ristovski, André Pinto são as novidades do onze leonino. Fábio Coentrão está de regresso ao onze.

Para o jogo desta quinta-feira, Jorge Jesus deixou de fora, por opção, Fredy Montero e Piccini e não pode contar com Daniel Podence, por lesão. Do lado do Astana, Dzholchiyev, castigado, é a única baixa dos visitantes.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Ristovski, André Pinto, Mathieu, Fábio Coentrão, Rúben Ribeiro, Battaglia, Palhinha, Bryan Ruiz, Bas Dost e Bruno Fernandes.

Onze do Astana: Eric, Shitov, Anicic, Kleinheisler, Despotovic, Tomasov, Beysebekov, Maesvski, Twumasi, Postnikov e Shomko.

Recorde-se que os leões venceram (3-1) na primeira mão, com golos de Bruno Fernandes, Gelson Martins e Doumbia. O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo do húngaro Tomás Bognar.