Pancadaria entre adeptos do Leça e do Leixões

Confrontos em Leça da Palmeira, Matosinhos, ocorridos esta tarde, entre simpatizantes do Leça e do Leixões, tiveram como consequência ferimentos num adepto.

Os rivais de Matosinhos, Leça e Leixões, defrontam-se, este sábado, em duelo da segunda eliminatória da Taça de Portugal, às 19.45 horas, no estádio dos leceiros, tendo-se registado desacatos entre adeptos antes do encontro e ainda hoje longe do recinto dos verde e brancos.

Adeptos dos dois clubes, que não se defrontam em partidas oficiais há seis anos, envolveram-se em cenas de pancadaria, havendo registo de um ferido ligeiro.