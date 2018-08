JN Hoje às 16:36 Facebook

O PAOK anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato de Razvan Lucescu até 2020.

A oficialização da renovação do vínculo contratual com Razvan Lucescu surge a dois dias da receção ao Benfica, na segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Lucescu, de 49 anos, cumpre a segunda época ao serviço do emblema de Salónica.

Na primeira mão, no Estádio da Luz, o PAOK e as águias empataram a uma bola.