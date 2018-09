Hoje às 17:45 Facebook

O atleta espanhol Paquito Navarro sofreu este sábado um acidente no Oeiras Valley Padel, de categoria Masters, foi hospitalizado com alguns cortes e forçado a desistir da prova.

João Lagos, organizador da competição, confirmou à Lusa que o atleta sofreu alguns ferimentos depois de, durante um jogo das meias-finais, embater numa das paredes envidraçadas do campo de Padle, um desportoque se assemelha ao ténis.

Às 15.25 horas, o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, confirmou à Lusa o internamento, a essa hora, do atleta nascido em Sevilha, de 29 anos.

A imagem do incidente começou a ser divulgado pela conta do Twitter de outro atleta, Gabriel Gimeno, e mostra toda a jogada e o momento em que Paquito choca contra a parede de fibra de vidro do fundo de 'court', que se desfez.

Segundo a organização, em comunicado, "o estado fisíco do jogador, que esteve sempre consciente, durante todo o processo, não suscita cuidados de maior, tendo sido seguido sempre pelo pessoal médico do circuito da World Padel Tour e pelo seu pai, presente nas semi-finais do Masters de Portugal".

Juan Martin Diaz, colega de equipa de Navarro, explicou, num tweet do World Padel Tour, em vídeo, que o atleta sofreu vários cortes nos braços, nas costas e numa perna, mas que "estava consciente" durante todo o tempo.

"Não há perigo, ele vai recuperar rapidamente", disse Juan Martin Diaz, que resumiu o incidente a "um azar".

No momento do acidente, a dupla Navarro-Diaz estava em vantagem na partida das meias-finais, em disputa com Juan Mieres e Miguel Lamperti, por 6-3 e 5-5, mas foram os adversários a passar à fase seguinte devido à desistência da dupla espanhola.