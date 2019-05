Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

José Fonte feliz com a chegada do capitão aos trabalhos da seleção nacional.

O central José Fonte fez hoje a antevisão ao jogo com a Suíça, das meias-finais da Liga das Nações, e mostrou-se satisfeito com a chegada do capitão Cristiano Ronaldo, que integra hoje os trabalhos da seleção.

"A equipa fica completa. Com a chegada do Cristiano e do resto da equipa, podemos preparar normalmente o nosso primeiro jogo. O Cristiano, sendo o melhor do mundo, tê-lo aqui é sempre melhor (...) O Cristiano é um fenómeno, continua a ser. Mas temos outros jogadores com outro potencial. Para chegar ao patamar do Cristiano é preciso fazer 50 golos por época e isso não é fácil".

O defesa falou sobre a chegada de João Félix à equipa das quinas: "Da última vez que cá esteve, pareceu-me ser um rapaz muito confiante e seguro das suas capacidades. Depois de fazer uma grande época, é óbvio que ajuda sempre. Sendo esta seleção uma seleção que consegue facilitar a adaptação de qualquer jogador, sentiu-se à vontade. Será mais um para ajudar".

José Fonte, a par de Pepe e Rúben Dias, foi um dos centrais convocados por Fernando Santos. " O treinador é que fez essa escolha, sendo que o Danilo pode desempenhar essa função também. Há o facto de o Ferro não estar aqui, mas terá naturalmente o seu tempo na seleção, se o treinador assim o entender. Acho que estamos bem servidos, por agora. Vamos trabalhar para ajudar, como sempre, a nossa seleção".

O defesa, que acredita que pode ser titular, abordou o possível duelo com Seferovic: "A Suíça não é só o Seferovic, é preciso ter atenção a todos os jogadores da seleção suíça. Esperamos um jogo difícil, uma equipa com muita qualidade e muito bem organizada. Vamos ter de estar ao nosso melhor nível".