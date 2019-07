Parabéns do futebol aos campeões mundiais de hóquei em patins

Adriano Rocha Hoje às 00:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebol uniu-se às mensagens de parabéns à seleção de Portugal de hóquei em patins pela conquista do Mundial de 2019, em Barcelona, Espanha, com o presidente da FPF e o selecionador a enviarem missivas aos seus homólogos da Federação de Patinagem de Portugal.

Assim, Fernando Gomes endereçou felicitações pela vitória no Campeonato do Mundo a Luís Sénica, que atualmente gere os destinos do hóquei em patins português, depois de ter ocupado o cargo de selecionador nacional durante vários anos.

Também Fernando Santos, que em junho levou a a seleção das quinas à vitória na Liga das Nações de futebol, depois de ter sido campeão da Europa em 2016, enviou uma mensagem ao agora treinador campeão mundial Renato Garrido.