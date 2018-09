Rita Salcedas Hoje às 16:13 Facebook

Parcos minutos depois de ter feito a assistência para o primeiro golo do Manchester City, que está a jogar este sábado em Cardiff, o português Bernardo Silva voltou a fazer das dele e marcou um golaço que ampliou a vantagem sobre o rival. A partida foi para intervalo com 0-3 para a equipa de fora.

Aos 35 minutos de jogo, já o Manchester liderava o confronto, o jogador da seleção nacional fez do relvado uma sala de espetáculos e, depois de receber a bola do alemão Sané, cabeceou de costas para a baliza. Golo certo, não há que enganar.

Três minutos antes, o ex-jogador do Benfica, que joga na Premier League desde o ano passado, depois de ter passado três épocas no Mónaco, deu uma assistência a Agüero, que inaugurou o marcador. Aos 44 minutos, İlkay Gündoğan marcou o terceiro golo do City, que vai vencendo a equipa da casa por 0-3.