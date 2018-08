Paris Saint-Germain conquista Taça de França

08 Maio 2018 às 22:43 Facebook

O Paris Saint-Germain (PSG) conquistou esta terça-feira a Taça de França, a quarta consecutiva, ao vencer na final o Les Herbiers, equipa amadora que luta pela manutenção na III divisão do futebol gaulês, por 2-0.

A equipa parisiense consumou assim a conquista da 'dobradinha', ao juntar a Taça de França ao campeonato, numa partida em que a resistência do Herbiers durou apenas 26 minutos, altura em que Giovani Lo Celso conseguiu abrir uma brecha no compacto bloco defensivo contrário.

Aos 50 minutos, o PSG voltou a introduzir a bola na baliza do Herbiers, por Kylian Mbappé, na sequência de um canto, mas o lance não foi sancionado pelo árbitro Mikael Lesage por braço na bola do brasileiro Marquinhos, mas o Herbiers apenas logrou adiar o segundo golo, que surgiu aos 74 minutos, na transformação de um penálti pelo internacional uruguaio Edinson Cavani, a punir uma falta do guarda-redes Matthieu Pichot sobre o mesmo.

Já em período de compensações, o Herbiers levou os seus adeptos quase ao delírio, quando o avançado Clement Couturier, que entrara a substituir Joachim Eickmayer, aos 88, se isolou num contra-ataque, passou pelo guarda-redes alemão Kevin Trapp, mas não conseguiu fazer o golo devido à dobra do central Thiago Silva.

O PSG conquistou assim a quarta Taça de França consecutiva, troféu que conquistou por 12 vezes, razão pela qual detém o recorde, logo seguido pelo Marselha, com 10, e do Lille e Saint-Étienne, com seis cada.