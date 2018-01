Ontem às 23:16 Facebook

Twitter

O Paris Saint-Germain é o primeiro finalista da Taça da Liga de França, depois de vencer esta terça-feira, fora de portas, o Rennes por 3-2 e espera agora pelo vencedor do Mónaco-Montpellier.

Uma expulsão de Kylian Mbappé, aos 63 minutos, quando os parisienses ganhavam por 3-0, acabou por dar alento ao Rennes, que acreditou na recuperação e acabou por marcar dois golos, a cinco minutos do fim e nos descontos

A vitória dos líderes do campeonato, pelo que fez na primeira hora de jogo, é de qualquer forma completamente justa. O defesa belga Meunier abriu o ativo, aos 24 minutos, e Marquinhos - outro defesa - ampliou aos 53.

Lo Celso, a passe de Di María, num golo totalmente argentino, fez o 3-0 para o PSG e então poucos duvidavam de uma vitória robusta. Mas a expulsão de Mbappé, primeira da carreira, acabou mesmo por relançar o jogo.

Mbappé viu vermelho direto por pisar Ismaïla Sarr, uma decisão que o árbitro tomou depois de consultar o videoárbitro. Antes, também após recorrer ao videoárbitro, já tinha anulado um golo para cada lado, a Khazri e Mbappé.

O Rennes porfiou, tirou partido do domínio do jogo que, entretanto, passou a ter e chegou ao golo aos 85 minutos, por Diafra Sakho, um dos reforços de inverno. E chegou a assustar, aos 90+2, com o golo de Sanjin Prcic.

Mas não houve mais alteração no marcador e o PSG, campeão da prova nas quatro últimas edições, leva mesmo o 'bilhete' para uma quinta final consecutiva.

Mónaco e Montpellier jogam quarta-feira pela outra vaga na final.