Paris Saint-Germain goleia Montpellier e reforça liderança

O Paris Saint-Germain consolidou este sábado a liderança da liga francesa, ao golear o Montpellier por 4-0, em jogo da 23.ª jornada da Ligue 1.

O brasileiro Neymar bisou na partida, aos 40 e 82 minutos, com Edison Cavani (11 minutos) e Angel Di Maria (70) a anotarem os outros dois golos dos parisienses.

A vitória deste sábado deixa os parisienses com 59 pontos, mais 11 do que o Lyon e mais 12 do que o Marselha, enquanto o Montpellier permanece provisoriamente no sétimo lugar, com 31 pontos.

Com o golo deste sábado, Cavani tornou-se no melhor marcador da história do clube francês.