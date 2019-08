Paris Saint-Germain inicia defesa do título com vitória frente ao Nimes

Ontem às 22:40 Facebook

O Paris Saint-Germain iniciou este domingo a defesa do titulo de campeão francês com um triunfo por 3-0 na receção ao Nimes, com golos de Edinson Cavani, de grande penalidade, Kylian Mbappé e Ángel Di Maria.

Sem o brasileiro Neymar, a recuperar de lesão, o Paris Saint-Germain ameaçou por Mbappé, aos 16 minutos, e chegou à vantagem pelo uruguaio Edinson Cavani, na conversão de uma grande penalidade aos 24 minutos, a punir mão na bola de Pablo Martinez.

Em apenas dois minutos, aos 35 e 36, o Paris Saint-Germain dispôs de duas situações para elevar a vantagem, pelo reforço Pablo Sarabia (ex-Sevilha) e Julian Draxler, respetivamente, mas o guarda-redes Paul Bernardoni correspondeu com duas excelentes defesas.

Perto do final da primeira parte, o Nimes quase chegou ao empate por Renaud Ripart, aos 41 minutos, mas ainda antes do intervalo foi o PSG que desperdiçou por Edinson Cavani, a passe de Mbappé, a possibilidade de fazer o segundo golo.

Na segunda parte, perante um Nimes a acusar o esforço despendido nos primeiros 45 minutos, o PSG aumentou com naturalidade por Mbappé, aos 56 minutos, assistido pelo espanhol Juan Bernat, e pelo argentino Ángel Di Maria, aos 69, cinco minutos após sair do banco.

Até final do encontro, em que o Nimes ia revelando cada vez mais dificuldades em segurar o campeão gaulês, foram várias as oportunidades para o PSG, mesmo em gestão do resultado, poder aumentar a vantagem.

O Lille, vice-campeão francês, recebeu e venceu o Nantes, por 2-1, com dois golos do nigeriano Victor Osimhean, aos 19 minutos, após assistência do português José Fonte, e aos 80. O Nantes ainda empatou a 1-1 com um autogolo do turco Mehmet Çelik, aos 51.

O Metz, campeão da II Liga, assinalou o regresso ao escalão principal com um empate a 1-1 em casa do Estrasburgo, que chegou à vantagem por Adrien Thomasson, aos 21 minutos. O Metz empatou pelo senegalês Habibou Diallo (1-1), aos 47 minutos, e saiu de Estrasburgo com um ponto.